والي ولاية سيدي بلعباس يشرف على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة غربي عبد القادر

والي ولاية سيدي بلعباس يشرف على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة غربي عبد القادر أشرف ،صبيحة أمس 06 جوان 2022 السيد والي ولاية سيدي بلعباس مصطفى ليماني على إعطاء إشارة انطلاق شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 بمتوسطة غربي عبد القادر رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسيد مدير التربية والسلطات المحلية والأمنية بحضور رئيس لجنة الملاحظين وسط تفاؤل المترشحين والمترشحات بغية تحقيق نتائج إيجابية لهذا الامتحان ،كما تمنى السيد مدير التربية كمال أولاد العيد حظا موفقا لجميع المترشحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بسيدي بلعباس دورة جوان 2022 ،ومن جهتها مديرية التربية هيأت جميع الظروف الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الامتحان على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 06 جوان 2022 إلى غاية الثامن من نفس الشهر ،كما سيجتاز 13567 مترشح ومترشحة امتحان شهادة التعليم المتوسط بإقليم الولاية بينهم 13083 متمدرسا و 484 مترشحا من فئة الأحرار ،والذين يتوزعون عبر 69 مركز إجراء للامتحان بمختلف بلديات الولاية ،فيما يؤطر الامتحان 4344 مؤطرا، وتم توفير 181 مركبة لنقل الحراس، أين سيتم امتحان مادة اللغة العربية و مادة الفيزياء في الفترة الصباحية و التربية الإسلامية والتربية المدنية في الفترة المسائية