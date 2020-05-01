استقادو من قفة رمضان NADHIF COM عمال مؤسسة

اليوم : 30 أفريل 2020

-من أعماق القلوب يوجه مدير مؤسسة نظيف كوم سيدي بلعباس السيد : فراجي مصطفى أصالة عن نفسه و نيابة عن عمال المؤسسة بكلمة شكر مشفوعة بالإمتنان والتقدير إلى كل الخيرين الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمه بالبذل والعطاء إسعادا لعمال النظافة بقفة رمضان ، كما نوجه الشكر الخالص للسلطات المحلية و بمتابعة السيد والي الولاية و رئيس المجلس الولائي و رئيس دائرة و رئيس المجلس الشعبي البلدي وكدا أكادمية المجتمع المدني و الكنفديرالية العامة للمؤسسات العمومية و مدير التضامن الإجتماعي و نخبة من المحسنين

نقول لكل من ساهم و قدم و أعطى سترون ثمار أعمالكم

أجورا عند بارئكم و صحة فى أجسادكم وبركة فى أ ولادكم و أرزاقكم و طمأنينه فى نفوسكم فلا تترددوا فى بذل الخير والتجاره مع الله .