التدابير المنتهجة من قبل الصندوق لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة CNAS

التدابير المنتهجة من قبل الصندوق لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب التعريف بخدمة المساعدة الاجتماعية يعتمد الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء إستراتيجية هادفة في مجال تحسين ظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا و لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و كذا تخفيف الاجراءات و عصرنة تسيير الاداءات المقدمة لهم مع الحد من تنقلهم غير المجدي هياكل الصندوق حيث اتخذ جملة من الاجراءات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار سلسلة التسهيلا ت المدرجة في هذا الصدد و لاسيما عن طريق : _تخصيص ممرات خاصة بالمعاقين ووضع كراسي متحركة على مستوى مداخل كل هياكل الصندوق مما يسهل عملية ولوجهم الى مختلف المصالح _تخصيصةشباك لاستقبال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عند الضرورة كما يجدر التنويه الى انه يتم ايلاءالاولوية في التكفل بهم عند حضورهم لمراكز الصندوق قصد التقليل من مدة انتظارهم _فتح مصالح المراقبة الطبية على مستوى هياكل الديوان الوطني لاعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها مما يسمح بالتكفل الفوري بالاجهزة الاصطناعية _عقد لقاءات دورية مع ممثلي جمعيات المعاقين على مستوى الوكالات تسمح بالوقوف على الصعوبات التي تتلقاها هذه الفئة بغية توجيههم التوجيه الصحيح بخصوص حقوقهم _ادراج نظام معلوماتي مدمج لتسيير الاجهزة الاصطناعية و لواحقها SIGAP يسمح للمعاق بالتقرب من هيئات الديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها المنتشرة عبر التراب الوطني لاقتناء الجهاز دون عناء التنقل الى مركز انتسابه _توقيع اتفاقيات مع الجمعيات الناشطة لفائدة الاطفال المعاقين لضمان مرافقتهم عن طريق مساهمة مالية بمبلغ قدره 500 دج يوميا للطفل الواحد _اثراء مدونة الاجهزة الاصطناعية عن طريق ادراج اجهزة جديدة عصرية مطورة طبق للمعايير الدولية المعمول بها _لضمان الراحة و اعادة الاندماج الاجتماعي و المهني قام الصندوق بالتكفل بالاكياس البولية و اللواحق الخارجية وزراعة القوقعة _اعداد دعائم اعلامية بلغة البراي لفائدة المكفوفين _تنظيم دورات تكوينية في لغة الاشارات لفائدة المكلفين بالاصغاء و الاتصال لتسهيل التواصل مع فئة الصم البكم ا _خدمة المساعدة الاجتماعية و التي تم اطلاقها سنة 2017 و هي خدمة عومية بامتياز الهدف منها مرافقة الفئة الهشة من المؤمن لهم اجتماعيا غير القادرة على التنقل و دون مساعدة و يتعلق الامر بالفئات التالية : البالغون من العمر 75 سنة فما فوق المصابون بعجز جسدي او ذهني دون مساعدة عائلية المصابون بعجز مصنف من الدرجة الثالثة دون مساعدة المسفيدون من ريوع حوادث العمل اولامراض المهنية بحاجة لشخص مساعد يتمثل مهامها في القيام بالاجراءات الادارية لفائدة الفئات المعنية لدى مختلف الادارات و لاسيما لدى هياكل الدفع و العيادات المتخصصة التايعة للصندوق الحصول على المواعيد الطبية لدى الهياكل الصحية مرافقة الاشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية تكفلا طبيا خاصا كالمصابين بالسرطان كما انه و بمناسبة اليوم الوطني للمعاق المصادف 14 مارس من كل سنة تم تنظيم نشاط تحسيسي خاص بالمساعد الاجتماعية بالمنازل لهيئات الضمان الاجتماعي الثلاث cnas.casnos cnr

من تاريخ 8 مارس الى غاية 14مارس 2022 حيث تم توزيع الكراسي المتحركة و مختلف المسلتزمات الطبية لفائدة ذوي الاحتياجات