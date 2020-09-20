الحصيلة الأسبوعية للنشاطات العملية لوحدات الحماية المدنية عبر تراب ولاية سيدي بلعباس خلال الأسبوع الممتد من 13-09-2020 الى غاية 19-09-2020
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سجلنا 456 تدخل موزعة كما يلي :
الإسعاف و الإجلاء : 320تدخل ، حيث تم إسعاف من خلالها :280 شخص.
في ما يخص حوادث المرور : فقد سجلنا 20 حادث مرور أسفرت عن إصابة 23شخص بجروح مختلفة. مع تسجيل حالة وفاة واحدة.
أما الحرائق فقد بلغت 18 تدخل عبر مختلف الحرائق، فيها حريق غابة واحد بمولاي سلسين .
و في العمليات المختلفة سجلنا 98 عملية خصت عمليات التخسيس و التوعية إضافة إلى الأجهزة الأمنية.
نصيحة اليوم:
* كيفيـة التصـرف أثناء الفيضانات
– نقل الأثاث، والأجهزة وغيرها من الأغراض الشخصية إلى الطوابق العليا
– إغلاق إمدادات الكهرباء والغاز
– الاستماع إلى جهاز الراديو لمتابعة التعليمات
– لا ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎﺌﻲ ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﺭﻜﺒﺘﻙ.
– إذا ﻜﻨﺕ ﺘﻘﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺘﻙ ﺃﺤﺫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ.
-إذا تعطلت سيارتك وسط الماء ، اتجه إلى مكان عال لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة و من فيها.
– عند سقوط أمطار طوفانية لا تبقى فوق أو تحت الجسور أو بجانب مجرى الوادي.
لسلامتكم و امنكم اتصلو بالرقم الاخضر 1021 أو الرقم 14 .