الحصيلة الأسبوعية للنشاطات العملية لوحدات الحماية المدنية عبر تراب ولاية سيدي بلعباس  خلال الأسبوع الممتد من 13-09-2020 الى غاية 19-09-2020

سجلنا 456 تدخل موزعة كما يلي :

الإسعاف و الإجلاء : 320تدخل ، حيث تم إسعاف من خلالها :280 شخص.

في ما يخص حوادث المرور : فقد سجلنا 20 حادث مرور أسفرت عن إصابة 23شخص بجروح مختلفة. مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

أما ا لحرائق فقد بلغت 18 تدخل عبر مختلف الحرائق، فيها حريق غابة واحد بمولاي سلسين .

و في العمليات المختلفة سجلنا 98 عملية خصت عمليات التخسيس و التوعية إضافة إلى الأجهزة الأمنية.

نصيحة اليوم:

* كيفيـة التصـرف أثناء الفيضانات

– نقل الأثاث، والأجهزة وغيرها من الأغراض الشخصية إلى الطوابق العليا

– إغلاق إمدادات الكهرباء والغاز

– الاستماع إلى جهاز الراديو لمتابعة التعليمات

– لا ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎﺌﻲ ﺴﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﺭﻜﺒﺘﻙ.

– إذا ﻜﻨﺕ ﺘﻘﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺘﻙ ﺃﺤﺫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ.

-إذا تعطلت سيارتك وسط الماء ، اتجه إلى مكان عال لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة و من فيها.

– عند سقوط أمطار طوفانية لا تبقى فوق أو تحت الجسور أو بجانب مجرى الوادي.

لسلامتكم و امنكم اتصلو بالرقم الاخضر 1021 أو الرقم 14 .