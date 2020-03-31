الصفحة الرسمية لولاية سيدي بلعباس

دعا والي ولاية سيدي بلعباس ، السيد ليماني مصطفى ، كافة مواطني الولاية إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا, من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية و المكوث في المنازل.

🔶️ و أكد والي الولاية خلال ترؤسه اليوم الإثنين 30 مارس 2020 الإجتماع الثاني للجنة الولائية المكلفة بالتنسيق القطاعي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 و مكافحته تم خلاله تفحص آخر حصيلة لفيروس كورونا في الولاية وكذا الإقرار بتوسيع العضوية على مستوى ذات اللجنة إلى مسؤولي و مديري عدة قطاعات معنية أكد على أن « الطريقة الفعالة للحد من انتشار الفيروس هو منع التجمعات والتحلي بالمسؤولية الفردية », داعيا المواطنين « للتحلي بالوعي للتصدي لانتشار الوباء بالتقيد بإجراء التباعد الإجتماعي و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خصوصا بالنسبة للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات استثنائية ».