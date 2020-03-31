mar. Mar 31st, 2020

الصفحة الرسمية لولاية سيدي بلعباس

2 minutes ago Abbes.O

دعا والي ولاية سيدي بلعباس ، السيد ليماني مصطفى ، كافة مواطني الولاية إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا, من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية و المكوث في المنازل.

🔶️ و أكد والي الولاية خلال ترؤسه اليوم الإثنين 30 مارس 2020 الإجتماع الثاني للجنة الولائية المكلفة بالتنسيق القطاعي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 و مكافحته تم خلاله تفحص آخر حصيلة لفيروس كورونا في الولاية وكذا الإقرار بتوسيع العضوية على مستوى ذات اللجنة إلى مسؤولي و مديري عدة قطاعات معنية أكد على أن « الطريقة الفعالة للحد من انتشار الفيروس هو منع التجمعات والتحلي بالمسؤولية الفردية », داعيا المواطنين « للتحلي بالوعي للتصدي لانتشار الوباء بالتقيد بإجراء التباعد الإجتماعي و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خصوصا بالنسبة للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات استثنائية ».

🔶️وأشار إلى أن « الإجراءات المتخذة إلى غاية الآن من بينها حملة التعقيم التي انطلقت مؤخرا على نطاق واسع تمثل ضرورة قصوى و احترازية , غير أنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة في حال تسجيل تطورات بخصوص انتشار الوباء ».

🔶️وبخصوص تقييمه لحصيلة عمل خلية رصد و متابعة تطور و إنتشار وباء كوفيد 19 و مكافحته المنصبة قبل أكثر من أسبوعين أمر الوالي بتكثيف الجهود لتجنيد كل الوسائل و الإمكانات لمجابهة أي تداعيات محتملة في ضل الظرف الصحي الراهن .

🔶️وتقوم اللجنة المذكورة ب »إعداد حصيلة بشكل دوري , بينما سيتم تعميم إحداث لجان مماثلة عبر كل بلديات الولاية بدون إستثناء و تنفيذا لتعليمات والي الولاية « .

🔶️في سياق آخر أشاد والي الولاية بالدور الجوهري و الحيوي الذي يضطلع به قطاع الصحة بكل أطقمه ومستخدميه سواء في السلك الطبي، شبه الطبي و كذا الاسلاك المشتركة، منوها بنفس المناسبة بمجهودات مصالح الدولة و المؤسسات القطاعين العام والخاص في مجابهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

Abbes.O

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