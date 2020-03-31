الصفحة الرسمية لولاية سيدي بلعباس
دعا والي ولاية سيدي بلعباس ، السيد ليماني مصطفى ، كافة مواطني الولاية إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا, من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية و المكوث في المنازل.
🔶️ و أكد والي الولاية خلال ترؤسه اليوم الإثنين 30 مارس 2020 الإجتماع الثاني للجنة الولائية المكلفة بالتنسيق القطاعي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 و مكافحته تم خلاله تفحص آخر حصيلة لفيروس كورونا في الولاية وكذا الإقرار بتوسيع العضوية على مستوى ذات اللجنة إلى مسؤولي و مديري عدة قطاعات معنية أكد على أن « الطريقة الفعالة للحد من انتشار الفيروس هو منع التجمعات والتحلي بالمسؤولية الفردية », داعيا المواطنين « للتحلي بالوعي للتصدي لانتشار الوباء بالتقيد بإجراء التباعد الإجتماعي و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خصوصا بالنسبة للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات استثنائية ».
🔶️وأشار إلى أن « الإجراءات المتخذة إلى غاية الآن من بينها حملة التعقيم التي انطلقت مؤخرا على نطاق واسع تمثل ضرورة قصوى و احترازية , غير أنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة في حال تسجيل تطورات بخصوص انتشار الوباء ».
🔶️وبخصوص تقييمه لحصيلة عمل خلية رصد و متابعة تطور و إنتشار وباء كوفيد 19 و مكافحته المنصبة قبل أكثر من أسبوعين أمر الوالي بتكثيف الجهود لتجنيد كل الوسائل و الإمكانات لمجابهة أي تداعيات محتملة في ضل الظرف الصحي الراهن .
🔶️وتقوم اللجنة المذكورة ب »إعداد حصيلة بشكل دوري , بينما سيتم تعميم إحداث لجان مماثلة عبر كل بلديات الولاية بدون إستثناء و تنفيذا لتعليمات والي الولاية « .
🔶️في سياق آخر أشاد والي الولاية بالدور الجوهري و الحيوي الذي يضطلع به قطاع الصحة بكل أطقمه ومستخدميه سواء في السلك الطبي، شبه الطبي و كذا الاسلاك المشتركة، منوها بنفس المناسبة بمجهودات مصالح الدولة و المؤسسات القطاعين العام والخاص في مجابهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.