sam. Juil 25th, 2020

انتشال جثتين لغريقين بسد صارنو

2 jours ago Abbes.O

انتشال جثتين لغريقين بسد صارنو

تلقى مركز التنسيق العملي للحماية المدنية لولاية سيدي بلعبس أمسية هذا اليوم 2020/07/23 مكالمة هاتفية من طرف موطن على الرقم الأخضر 1021 مفادها وجود غريقين بسد صارنو قرية دلاهيم بلدية سيدي حمادوش دائرة عين البرد .

وعلى اثر هذه المكالمة تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة عين البرد مدعمة بفرقة الغطس للحماية المدنية لولاية سيدي بلعبس ،وللأسف الشديد تم انشال جثتين لغريقين  – م ج ب -26 سنة و-م ج ز -20 سنة حولت جثتهما الى مصلحة حفظ الجثث بسيدي بلعباس .

ويــــعــــــدان كثالث حــــالــــــة غرقــــــى لسنة 2020

الوسائل المسخرة لهذا التدخل :02 شاحنة اطفاء،01 سيارة اسعاف ،04 غطاسيين و25 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب.

وعليه تدعو الحماية المدنية جميع المواطنين عدم السباحة في السدود والبرك والمجمعات المائية وعلى الأولياء الحرص على أطفالهم.

للمزيد من المعلومات تصفحو موقعنا على الفايس بوك : مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس.  

Abbes.O

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