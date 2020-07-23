انتشال جثتين لغريقين بسد صارنو

تلقى مركز التنسيق العملي للحماية المدنية لولاية سيدي بلعبس أمسية هذا اليوم 2020/07/23 مكالمة هاتفية من طرف موطن على الرقم الأخضر 1021 مفادها وجود غريقين بسد صارنو قرية دلاهيم بلدية سيدي حمادوش دائرة عين البرد .

وعلى اثر هذه المكالمة تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة عين البرد مدعمة بفرقة الغطس للحماية المدنية لولاية سيدي بلعبس ،وللأسف الشديد تم انشال جثتين لغريقين – م ج ب -26 سنة و-م ج ز -20 سنة حولت جثتهما الى مصلحة حفظ الجثث بسيدي بلعباس .

ويــــعــــــدان كثالث حــــالــــــة غرقــــــى لسنة 2020

الوسائل المسخرة لهذا التدخل :02 شاحنة اطفاء،01 سيارة اسعاف ،04 غطاسيين و25 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب.

وعليه تدعو الحماية المدنية جميع المواطنين عدم السباحة في السدود والبرك والمجمعات المائية وعلى الأولياء الحرص على أطفالهم.

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