بعد تورطه في النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي

صاحب إعلان « li yahtaj silfya hata 100 million marahba bih prv » في قبضة الشرطة

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من إلقاء القبض على محتال أوقع بمجموعة كبيرة من الضحايا عن طريق الأساليب الملتوية التي ينتهجها في النصب والاحتيال بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المشتبه فيه أطلق صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعرض فيها خدماته للتوسط لأي شخص يريد الاستفادة من قرض مالي يتراوح بين 100 إلى 250 مليون سنتيم مقابل حصوله على هامش ربح من هذه العملية يقدر بـ 10 ملايين سنتيم حيث راح ضحيته عدة أشخاص من مختلف ولايات الوطن قبل أن يتم توقيفه من طرف قوات الشرطة.

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية لمعلومات مفادها وجود شخص يقوم بالنصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتقوم المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية ، وبالإعتماد على الجانب التقني تمكن أفراد الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه، هذا الأخير كان يستخدم حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأسماء مستعارة حيث يقوم بنشر إعلانات متعلقة بالحصول على قروض مالية تتراوح بين 100 إلى 250 مليون سنتيم مرفوقة بملف طلب القرض تحت عنوان « li yahtaj silfya hata 100 million marahba bih prv » وبعد تواصله مع الضحايا يطلب منهم تسبيقات ماليه متفاوتة عبر الحساب الجاري البريدي الخاص به عن طريق دفع مبالغ مالية أولية في حسابه البريدي الجاري تتراوح بين 15 و 20 ألف دينار جزائري للملف الواحد، وبعد إتمام هذه الإجراءات يقوم بحظر الضحية من صفحته بالفايسبوك ويقطع الإتصال به ، ليقوم بعدها بحظرهم من حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي حيث راح ضحيته عدة أشخاص من مختلف ولايات الوطن .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية النصب والإحتيال قدم بموجبه أمام النيابة .