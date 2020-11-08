الجمهــــــــــورية الجزائــــرية الديـــمقراطية الشعبيـــــة

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

المديرية العامة للغابات

محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس

بيان إعلامي

أحصت محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس، نشوب ستة حرائق خلال الأربع و العشرين ساعة الأخيرة، أهمها المتواصل منذ ليلة أمس بغابة اللوزة الواقعة بضواحي بلدية زروالة، أين تمكن أعواننا من السيطرة عليه بنسبة 90 بالمائة، رغم أن صعوبة المسالك و هبوب رياح قوية بالمنطقة وقف عائقا أمام تدخلنا سريعا لتطويق رقعة الحريق، إلى ذلك قد تم تسجيل حريق آخر بجبل الكبير بضواحي سيدي علي بن يوب، و آخر بغابة إيقطي بنفس المنطقة، بينما حريقين سجلا بغابات منطقة مرين، و حريق آخر بغابة جبال العطوش بتسالة.

الخسائر المسجلة لم يتم إحصاؤها بدقة لحد الآن، و تمثلت في إتلاف الأشجار من صنف الصنوبر الحلبي و و تنوب البربري.

محافظ الغابات