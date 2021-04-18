بيــــــــان إعــــــلامي

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي بلعباس منذ بداية السنة، توزيعا

للكهرباء من دون أية تذبذبات كبيرة ما انعكس إيجابا على نوعية الخدمة المقدمة

للزبون، بالرغم من التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية ، و هذا نتيجة الإجراءا

المكثفة و المتواصلة لمصالح المديرية سواء من جانب الاستثمارات و دورات الصيان

المبرمجة على مستوى الشبكة الكهربائية ، أو من جانب الموارد البشرية ، من خلال

فرق التدخل المعدة لهذا الغرض، على غرار أعوان مقاطعات الكهرباء ، فرقة الإنجاز

، فرقة العمل تحت التوتر المتوسط الواقفون على قدم و ساق لتوفير أحسن خدمة

للزبون تفاديا لأية انقطاعات .

هذا وقد سمح برنامج الاستثمار 2021 لمديرية التوزيع لسيدي بلعباس بإنجاز 20

مركز تحويل موزع على عدة مناطق هي: المسيد، حاسي دحو، لمطار، شطوان،

تيغاليمات، بئر الحمام، السهالة، سيدي لحسن، سيدي خالد، بلولادي، وسيدي بلعباس،

مع إنجاز 35 كيلومتر من شبكة التوزيع ذات التوتر المنخفض والمتوسط.

زيادة على ذلك إنجاز مركز تحويل كهربائي متنقل 60/30 كيلو فولط بالجهة الشمالية

للولاية، وهذا بغية تحسين الخدمة وتدعيم الشبكة الكهربائية لساكنة مدينة سيدي

بلعباس، وانطلاقا من هذا المحول تم إنجاز شبكة كهربائية أرضية ذات توتر 10 كيلو

فولت على مسافة 12.5 كلم.

إضافة إلى ذلك برمجت مديرية التوزيع مشاريع أخرى تعرف وتيرة جد متقدمة

في الإنجاز، تندرج في إطار تطوير الشبكة الكهربائية على المدى الطويل، ونذكر من

ذلك المحول الكهربائي عالي التوتر 30/60 كيلو فولت ببلدية بالعربي، ومحول آخر

30/60 كيلو فولط لبلدية ابن بأديس