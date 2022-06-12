بيــــــــان إعلامــــــــــي محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، متهم بإضرام النار بغابة تنيرة بالحبس لمدة عام نافذ و سنتين غير نافذة، مع تغريمه بقيمة 20 مليون سنتيم بعد متابعته بتهمة الحرق العمدي للغابات، و كانت القضية التي تأسست فيها محافظة الغابات كطرف مدني، قد باشرت التحقيق بشأنها مصالح الدرك الوطني بعد نشوب حريق بغابة » قليب الثور » الواقعة بإقليم قرية تنزارة ببلدية بن عشيبة الشيلية بتاريخ 05 فبراير 2021، و ثبت تورط المتهم الذي كان يرعى غنمه بالمنطقة، بعد مراجعة تموقعه بالمكان خلال وقوع الحريق عن طريق هاتفه النقال، بينما أنكر تواجده أصلا بالمنطقة، و كان الحريق قد أتى على مساحة إجمالية تقدر بـ 2 هكتار، منها 0.5 هكتار صنوبر حلبي، و 1.5 هكتار أدغال

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