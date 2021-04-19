تحت شعار » كلنا لرمضان بدون حوادث «

شرطة سيدي بلعباس تواصل تحسيس وتوعية المواطنين ومستعملي الطريق العمومي بالمناطق النائية.

واصلت شرطة سيدي بلعباس في حملاتها التحسيسية والتوعوية المبرمجة خلال شهر رمضان الحاملة لشعار » كلنا لرمضان بدون حوادث » ، المبادرة تواصلت بكل من دوائر مرحوم ، مرين ، رأس الماء ، تلاغ ومولاي سليسن مرورا بكل من بلديات الضاية وتيغاليمات ، أين تم دعوة المواطنين من مختلف الفئات إلى ضرورة التقيد بقانون المرور تفاديا لوقوع حوادث مرور ، خاصة خلال هذا الشهر الذي عادة ما يتسبب الإرهاق والتعب في وقوع هذه الحوادث ، كما تخللتها توزيع مطويات متضمنة نصائح وإرشادات مرورية لفائدة مستعملي الطريق المروري.

وفي نفس الإطار تم تقديم دروس توعوية لفائدة تلاميذ المتوسطات والثانويات المتواجدين بهذه الدوائر والبلديات تمحورت مواضيعها حول السلامة المرورية والسبل الكفيلة للحد من حوادث المرور.

هذه الحملات التحسيسية من المقرر أن تستمر طيلة الشهر الفضيل لتشمل كل الدوائر والبلديات التابعة لها قصد الوصول إلى الهدف المنشود منها وهو الحد من حوادث المرور التي أصبحت تحصد أرواح الأبرياء يوميا.

شرطة سيدي بلعباس تذكر جميع المواطنين بأرقامها الخضراء 48-15 والرقم 17 المتواجدين في الخدمة على مدار الساعة من أجل التواصل مع مصالحها قصد التبليغ عن الحوادث أو طرح أي إنشغال أمني .