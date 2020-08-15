توقيف 06 أشخاص تورطو في الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها .

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 06 أشخاص تورطو في الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج) قصد المتاجرة فيها، حيث تم حجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها 03 كلغ كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس إنطلاقا من إحدى ولايات غرب الوطن، بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفين الذكر عن تهمة حيازة المخدرات (الكيف المعالج) لغرض المتاجرة قدموا بموجبه أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع .

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على المخدرات وهم بصدد ترويجها بمدينة سيدي بلعباس إنطلاقا من إحدى ولايات غرب الوطن بإستعمال مركبة، على إثر هذه المعطيات تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وترصد تحركات المشتبه فيهم حيث تم وضع خطة محكمة من أجل توقيفهم في حالة تلبس، حيث تم ذلك أين تم توقيفهم الواحد تلو الأخر وحجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 03 كلغ على شكل صفائح مهيأة للبيع بالإضافة إلى مبالغ مالية تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم، كما تم حجز مركبة من نوع هيونداي أكسنت كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن تهمة حيازة وإخفاء ونقل المخدرات لغرض المتاجرة فيها ، قدمو بموجبه أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع .