ثلاثة عشر جريحا في حادثي مرورمنفصلين منتصف نهار اليوم

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية منتصف نهار اليوم في حادثي مرور خطيرين :

الحادث الأول بالطريق الولائي رقم 80 بحي بومليك بلدية سيدي بلعباس اثر اصطدام بين سيارة نفعية وسيارة أجرة أسفر عن 10 جرحى لهم اصابات متعددة أعمارهم بين 07 و 76 سنة حيث تم اسعافهم و نقلهم لمصلحة الاستعجالات .

الحادث الثاني بالطريق الولائي رقم 05 اقليم بلدية عين ثريد اثر انحراف و انقلاب سيارة خفيفة اسفر عن اصابة 03 اشخاص لهم اصابات مختلفة اعمارهم بين 19 و 46 سنة حيث تم اسعافهم و نقلهم لمصلحة الاستعجالات