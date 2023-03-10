dim. Mar 12th, 2023

ثلاثة عشر جريحا  في حادثي مرورمنفصلين منتصف نهار اليوم

2 jours ago Abbes.O
ثلاثة عشر جريحا  في حادثي مرورمنفصلين منتصف نهار اليوم  
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية منتصف نهار اليوم في حادثي مرور خطيرين :
 
الحادث الأول بالطريق الولائي رقم 80 بحي بومليك بلدية سيدي بلعباس اثر اصطدام بين سيارة نفعية وسيارة أجرة أسفر عن 10 جرحى لهم اصابات متعددة أعمارهم بين 07 و 76 سنة حيث تم اسعافهم و نقلهم لمصلحة الاستعجالات .
الحادث الثاني بالطريق الولائي رقم 05  اقليم بلدية عين ثريد اثر انحراف و انقلاب سيارة خفيفة اسفر عن اصابة 03 اشخاص لهم اصابات مختلفة  اعمارهم بين 19 و 46 سنة حيث تم اسعافهم و نقلهم لمصلحة الاستعجالات 

Abbes.O

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