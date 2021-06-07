جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس بيان صحفي

بيان صحفي

صدر مؤخرا الترتيب العالمي للجامعات المعروف بترتيب شنغهاي الذي تنشره كل سنة جامعة جياوطونغ الصينية. هذا الترتيب الذي يعد مرجعا في الوسط الجامعي العالمي، صنف مرة أخرى جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس في مرتبة مشرفة في بعض المجالات العلمية. حيث صنفت جامعة سيدي بلعباس من بين 150 جامعة في العالم في تخصص الهندسة المدنية، ومن بين 300 جامعة في تخصص الهندسة المدنية وكذا من بين 400 جامعة في العالم في تخصص علوم المادة.

ونشير أن جامعة جيلالي ليابس الوحيدة من بين الجامعات الجزائرية التي افتكت مكانة في هذا المستوى من الترتيب العالمي. ويذكر أن تميز جامعة سيدي بلعباس كان بفضل المجهود العلمي للباحثين الذين ساهموا في الدفع بالجامعة إلى مستوى عالمي مشرف في مجال البحث العلمي.

كذلك حسب موقع World Scientist and University Rankings 2021 صنف البروفسور عبد الوهاب تونسي الباحث المعروف بجامعة سيدي بلعباس كأحسن باحث في الجزائر باحتلاله المرتبة الأولى متبوعا بالبروفسور موفق بن شهرة الذي احتل المرتبة الثالثة والدكتور عبد المؤمن أنيس بوسهلة في المرتبة الخامسة على المستوى الوطني.

في النهاية نشير أن تميز جامعة سيدي بلعباس على المستوى العالمي والوطني ناتج عن قوة وفعالية النشاط البحثي الذي تولي الجامعة له أهمية كبيرة.

عن: بهيليل عبد الرزاق

المكلف بالإعلام بالجامعة.