تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة سيدي علي بن يوب ليلة البارحة 06-06-2020 من أجل حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 17 الرابط بين قرية تانزارة التابعة لبلدية بن عشيبة الشيلية و بلدية سيدي علي بن يوب ، تمثل هذا الحادث في اصطدام بين دراجتين ناريتين الدراجة الأولى من نوع أوميغا محطمة كليا كان على متنها الضحية المسمى ك.ف البالغ من العمر 38 سنة له كسر في الرجل اليمنى و الضحية المسمى ف.ع البالغ من العمر 40 سنة له كسر في اليد اليمنى نقلوا من طرف اسعافاتنا الى العيادة المتعددة الخدمات سيدي علي بن يوب أما الدراجة الثانية من نوع بيجو 103 محطمة كليا سائقها مجهول الهوية متوفي في عين المكان و يبلغ حوالي 40 سنة حيث نقل من طرف اسعافاتنا الى مصلحة حفظ الجثث بابن باديس .

النجدة المتدخلة : 01 شاحنة أول نجدة – 01 سيارة اسعاف