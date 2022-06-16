تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي في حدود منتصف الليل بتاريخ 2022/06/14 مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية والوحدة القطاعية بوخنفيس من أجل إخماد حريق مسكن متكون من(03) غرف بعمارة بالطابق الرابع بذات البلدية.

وبفضل التدخل السريع واحترافية الأعوان تم إنقاذ و إسعاف عائلة متكونة من (05)افراد كانت محصورة بنفس الطابق عندهم ضيق في التنفس تم إجلاءهم إلى المصلحة الاستعجالية.

سخرت مصالحنا لهذا التدخل (03) شاحنات اطفاء مع شاحنة السلم الميكانيكي بالإضافة الى (03) سيارات إسعاف وتعداد بشري متكون من 25 عون بمختلف الرتب.