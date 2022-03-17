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حصيلة تدخلات 24 ساعة الخاصة بتغيرات الأحوال الجوية

4 jours ago Abbes.O
حصيلة تدخلات 24 ساعة الخاصة بتغيرات الأحوال الجوية
على اثر هبوب رياح قوية على مستوى ولاية سيدي بلعباس سجلت الحماية المدنية بالولاية 26 تدخل تمثلت أغلبها في سقوط أشجار عبر كامل تراب الولاية على غرار سفيزف، تنيرة، تلاغ ، مرين و سيدي بلعباس.
كما سجلنا سقوط شجرة على خيط كهربائي في بلدية سيدي علي بن يوب مع سقوط عمود الإنارة العمومية ، و سقوط شجرة على سيارة في بلدية حاسي زهانة.
حيث لم نسجل أي خسائر بشرية تذكر.
و عليه تدعوا الحماية المدنية جميع المواطنين خاصة السائقين بأخد الحيطة و الحذر مع احترام قانون المرور و عدم الافراط في السرعة الى جانب تفادي ركن السيارات تحت الأشجار. 

Abbes.O

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