dim. Sep 20th, 2020

حصيلة نشاطات مصالح أمن الولاية في مجال حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي

1 minute ago Abbes.O

حصيلة نشاطات مصالح أمن الولاية في مجال حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي

          في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها لاسيما منها المتعلقة بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة ، سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال الثلاثة اشهر الأخيرة ما لا يقل عن 47 قضية متعلقة بحمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، تورط فيها 46 شخصا من بينهم 03 قصر ، حيث تم تقديمهم أمام النيابة أين تم إيداع 11 شخصا منهم الحبس .

شرطة سيدي بلعباس ماضية  في بذل المزيد من المجهودات لضمان أمن المواطنين   و سلامة ممتلكاتهم كما تدعو جميع المواطنين إلى المزيد من التواصل عبر صفحة أمن الولاية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك والرقم الأخضر 1548 الموجود في الخدمة 24/24 سا للتبليغ عن مختلف الجرائم .

Abbes.O

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