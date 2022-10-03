سيدي بلعباس . للقاء الؤل والي الولاية مع باالأسرة الإعلامية
خص ظهيرة اليوم والي ولاية سيدي بلعباس السيد شيباني سمير بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، الدكتور بلكوريصات عبد الكريم و بحضور السيد رئيس الديوان و مدير الإذاعة المحلية لسيدي بلعباس، أسرة الصحافة و الإعلام الناشطة بمختلف الهيئات الإعلامية: مرئية ،مسموعة ،مكتوبة و إلكترونية ، بلقاء تعارفي بالقاعة الشرفية بديوان السيد الوالي.
حيث إستهل السيد والي الولاية أول لقاء له جمعه بالأسرة الإعلامية، بكلمة ترحيبية نوه فيها بالمسيرة المشرفة للصحافة الجزائرية على مرّ السنين وعبر الأجيال المتعاقبة و دورها الهام في تدعيم مسيرة بناء وطننا الغالي والحفاظ عليه بكل وعي ومسؤولية معربا لهم عن تقديره وامتنانه الكبيرين على دعمهم ومرافقتهم للسلطات المحلية بأقلامهم و أصواتهم التي تكون السند الكبير ومرآة تعكس وبصدق انشغالات المواطنين وتطلعاتهم.
و قد تخلل اللقاء ، تدخلات لبعض الصحفيين ، صبت في مجملها إلى تحسين ظروف العمل الصحفي المادية و المعنوية ، أبرزها توفير المعلومة من طرف المسؤولين بالولاية و فتح المجال للصحفي حتى يتسنى له الوصول إلى المعلومة بغية تنوير الرأي العام.
و قد لاقت هذه التدخلات ترحيبا من طرف المسؤول الأول للجهاز التنفيذي و رئيس المجلس الشعبي الولائي ، اللذان وعدا بأخذها بعين الإعتبار و العمل عليها بغية تسهيل العمل الصحفي.
كما طمأن السيد الوالي، أسرة الإعلام ، أنه ستكون هناك لقاءات أخرى ،دورية، إلى جانب مسؤولي الولاية ، و ذلك مرافقةً للصحفي المحلي ، من أجل الإطلاع على مجمل المشاريع التنموية بالولاية.
و قد إختتم السيد والي ولاية سيدي بلعباس السيد شيباني سمير ، لقاءه بصورة تذكارية جماعية مع أسرة الصحافة و الإعلام المحلية.
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