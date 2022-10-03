سيدي بلعباس . للقاء الؤل والي الولاية مع باالأسرة الإعلامية

و قد تخلل اللقاء ، تدخلات لبعض الصحفيين ، صبت في مجملها إلى تحسين ظروف العمل الصحفي المادية و المعنوية ، أبرزها توفير المعلومة من طرف المسؤولين بالولاية و فتح المجال للصحفي حتى يتسنى له الوصول إلى المعلومة بغية تنوير الرأي العام.