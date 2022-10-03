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سيدي بلعباس . للقاء الؤل والي الولاية مع باالأسرة الإعلامية

1 jour ago Abbes.O
خص ظهيرة اليوم والي ولاية سيدي بلعباس السيد شيباني سمير بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، الدكتور بلكوريصات عبد الكريم و بحضور السيد رئيس الديوان و مدير الإذاعة المحلية لسيدي بلعباس، أسرة الصحافة و الإعلام الناشطة بمختلف الهيئات الإعلامية: مرئية ،مسموعة ،مكتوبة و إلكترونية ، بلقاء تعارفي بالقاعة الشرفية بديوان السيد الوالي.
📌حيث إستهل السيد والي الولاية أول لقاء له جمعه بالأسرة الإعلامية، بكلمة ترحيبية نوه فيها بالمسيرة المشرفة للصحافة الجزائرية على مرّ السنين وعبر الأجيال المتعاقبة و دورها الهام في تدعيم مسيرة بناء وطننا الغالي والحفاظ عليه بكل وعي ومسؤولية معربا لهم عن تقديره وامتنانه الكبيرين على دعمهم ومرافقتهم للسلطات المحلية بأقلامهم و أصواتهم التي تكون السند الكبير ومرآة تعكس وبصدق انشغالات المواطنين وتطلعاتهم.
📌 و قد تخلل اللقاء ، تدخلات لبعض الصحفيين ، صبت في مجملها إلى تحسين ظروف العمل الصحفي المادية و المعنوية ، أبرزها توفير المعلومة من طرف المسؤولين بالولاية و فتح المجال للصحفي حتى يتسنى له الوصول إلى المعلومة بغية تنوير الرأي العام.
📌 و قد لاقت هذه التدخلات ترحيبا من طرف المسؤول الأول للجهاز التنفيذي و رئيس المجلس الشعبي الولائي ، اللذان وعدا بأخذها بعين الإعتبار و العمل عليها بغية تسهيل العمل الصحفي.
📌كما طمأن السيد الوالي، أسرة الإعلام ، أنه ستكون هناك لقاءات أخرى ،دورية، إلى جانب مسؤولي الولاية ، و ذلك مرافقةً للصحفي المحلي ، من أجل الإطلاع على مجمل المشاريع التنموية بالولاية.
📌 و قد إختتم السيد والي ولاية سيدي بلعباس السيد شيباني سمير ، لقاءه بصورة تذكارية جماعية مع أسرة الصحافة و الإعلام المحلية.
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