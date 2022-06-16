شرطة سيدي بلعباس تحتضن نهائي كأس الجزائر للشرطة

في أجواء رياضية عالية إحتضن ملعب 24 فبراير 1956 بسيدي بلعباس فعاليات المباراة النهائية لكأس الجزائر للشرطة في كرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022 التي جمعت فريقي أمن ولاية سيدي بلعباس بنظيره فريق المديريات المركزية .

اللقاء تميز بطابع الروح الرياضية العالية التي سادت جل أطوار المباراة ناهيك عن المنافسة القوية بين الفريقين التي شهدتها المقابلة وسط تشجيع الجماهير التي كانت تملأ المدرجات والتي زادت المباراة أكثر حماسا وندية حيث إنتهت بفوز فريق أمن ولاية سيدي بلعباس على فريق المديريات المركزية للأمن الوطني بنتيجة 2/1 في أجواء رياضية ممزوجة بقواعد الإنضباط والتحلي بالسلوك المثالي

فعاليات المباراة النهائية لكرة القدم ما بين مصالح الشرطة تميزت بتنظيم محكم وسط استحسان جميع المشاركين فيها.

من جهته أشار السيد/ رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس في كلمة له أمام الحضور إلى الدور الذي توليه قيادة المديرية العامة للممارسة الرياضية في أوسط الشرطة معرجا على النتائج الإيجابية والمراتب المشرفة التي ما فتىء يحصدها أبطال المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف المنافسات الرياضية بكل أنواعها وشرفوا المؤسسة الشرطية في مختلف التظاهرات الوطنية ، الإقليمية والدولية وتحصلوا على مراتب مشرفة رافعين بذلك راية الجزائر والأمن الوطني عاليا .