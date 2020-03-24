mar. Mar 24th, 2020

شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 3000 قفاز طبي معقم.

12 minutes ago Abbes.O

      مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف قوات الشرطة للحفاظ على الصحة العامة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 26 سنة تورطوا في سرقة أكثر من 3000 قفاز طبي معقم من داخل صيدلية تابعة لمؤسسة إستشفائية عمومية ، السالفين الذكر تم توقيفهم في حالة تلبس بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم .

     حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل لمعلومات مفادها تعرض صيدلية تابعة لمؤسسة إستشفائية عمومية لعملية السرقة التي طالت على وجه الخصوص قفازات طبية ، على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم بعد ترصد تحركاتهم ، حيث تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس حاملين المسروقات التي تمثلت في 3083 قفاز طبي مطاطي معقم .   

     المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة مواد صيدلانية (قفازات طبية) من داخل صيدلية تابعة لمؤسسة إستشفائية عمومية ، سيتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة

Abbes.O

See author's posts

More Stories

Communiqué de la réunion du Haut conseil de sécurité sur le Coronavirus

4 heures ago Abbes.O

Dispositions de lutte contre la propagation du  Covid 19 : Arrêt  provisoire du tramway.

3 jours ago Abbes.O

Port d’Alger : 742 voyageurs algériens venus de Marseille mis en quarantaine

3 jours ago Abbes.O