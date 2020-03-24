شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 3000 قفاز طبي معقم.

مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف قوات الشرطة للحفاظ على الصحة العامة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 26 سنة تورطوا في سرقة أكثر من 3000 قفاز طبي معقم من داخل صيدلية تابعة لمؤسسة إستشفائية عمومية ، السالفين الذكر تم توقيفهم في حالة تلبس بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل لمعلومات مفادها تعرض صيدلية تابعة لمؤسسة إستشفائية عمومية لعملية السرقة التي طالت على وجه الخصوص قفازات طبية ، على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم بعد ترصد تحركاتهم ، حيث تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس حاملين المسروقات التي تمثلت في 3083 قفاز طبي مطاطي معقم .

المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة مواد صيدلانية (قفازات طبية) من داخل صيدلية تابعة لمؤسسة إستشفائية عمومية ، سيتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة