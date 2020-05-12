شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 3720  كيس شمة

مواصلة لمهامها الرامية إلى حماية المستهلك

في إطار مهامها الرامية إلى محاربة التجارة غير شرعية، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 3720 كيس من مادة الشمة مصنوعة بطريقة غير شرعية وتحمل عدة علامات تجارية ، هذه الكمية كانت تعرض للبيع عبر محلات تعبئة الهاتف وبيع التبغ ، قبل أن يتم حجزها من طرف مصالح الشرطة، في حين تم إستكمال الإجراءات القانونية ضد مروجيها عن تهمة مخالفة عرض للبيع مواد مصنوعة بطريقة غير شرعية .

هذه الكمية تم حجزها بعد قيام قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بعمليات مراقبة للعديد من محلات تعبئة الهاتف النقال وبيع التبغ المتواجدة بقطاع الإختصاص ، حيث تم ضبط كميات متفاوتة من مادة الشمة مصنوعة بطريقة غير شرعية والتي بلغت في مجموعها 3726 كيس وهو ما يعتبر مخالفا للمادة 25 من القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .

وفي هذا الإطار تم إتلاف الكمية المحجوزة بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية سيدي بلعباس، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص ضد المخالفين.