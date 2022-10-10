شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 500 قرص مهلوس وتوقف مروجيها.

وضعت قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي علي بوسيدي حدا لنشاط شخصين في العقد الثالث من العمر تورطا في قضية الحيازة على الأقراص المهلوسة قصد المتاجرة فيها ، العملية مكنت من حجز 527 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن قضية الحيازة على المؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها، قدما بموجبه أمام النيابة

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي علي بوسيدي تفيد وجود شخص في العقد الثالث من العمر يتخذ من مسكنه كمكان لترويج المؤثرات العقلية، ليتم وضع خطة محكمة من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية ، حيث تمكن أفراد الشرطة بعد عملية تفتيش قانونية لمسكنه من حجز أكثر من 527 قرص مهلوس من مختلف الأنواع التحريات مكنت من توقيف شريكه في ترويج المؤثرات العقلية بعد مراقبة دقيقة لتحركاته.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة عن قضية الحيازة على الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها .