شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 600 قارورة زيت

كانت تنقل على متن مركبة بدون فوترة

في إطار محاربة كل أشكال المضاربة تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من مادة زيت المائدة المدعمة من طرف الدولة كان صاحبها يحوز عليها بدون فوترة ، العملية مكنت من حجز 632 قارورة زيت من مختلف السعات منها 464 قارورة غير مفوترة .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود مركبة مشتبه في أمرها محملة بكمية معتبرة من مادة زيت المائدة موجهة للمتاجرة بطرق غير قانونية، ليتم وضع خطة محكمة من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية.

بعد مراقبة دقيقة تمكن أفراد الشرطة من توقيف المركبة المذكورة حيث ضبطت بداخلها 632 قارورة زيت من مختلف السعات منها 464 قارورة غير مفوترة .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم حجز هذه الكمية ووضعها تحت تصرف مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس لإتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تضاف هذه العملية إلى العملية الأولى التي تمكن من خلالها أفراد الشرطة بأمن دائرة تنيرة من حجز 100 قارورة زيت و 552 علبة زبدة كان صاحبها يعرضها للبيع بمبالغ مرتفعة .