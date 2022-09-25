شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 600 قرص مهلوس وتوقف مروجيها

تمكن أفراد الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) من حجز أكثر من 600 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ كانت موجهة لغرض الترويج ، العملية تم على إثرها توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر كانت بحوزتهما هذه الكمية بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي فاق 62 ألف دينار جزائري من عائدات ترويج هذه السموم.

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI ) لمعلومات تفيد بوجود شخص يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ، ليتم وضع خطة أمنية محكمة قصد الكشف عن ملابسات هذه القضية .

التحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ، ويتعلق الأمر بشخص في العقد الثاني من العمر ، هذا الأخير تم توقيفه رفقة شريكه ، حيث ضبطت بحوزتهما 632 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 62 ألف دينار جزائري من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات الأمنية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة عن قضية حيازة مواد صيدلانية ذو تأثير عقلي بدون وصفة طبية قصد الإتجار الغير شرعي بها.