شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 6000 علبة سجائر من مختلف الأنواع

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من السجائر من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير قانونية ، بلغ عددها 6050 علبة سجائر من مختلف الأنواع غير مفوترة ودون القيد بالسجل التجاري ، حيث تم حجزها من طرف قوات الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

وقائع القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث عشر لمعلومات تفيد بوجود مركبة من نوع TOYOTA HILLUX مشتبه في أمرها ، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية ، بعد مراقبة المركبة تم توقيفها ، حيث تبين أنها محملة بمجموعة من العلب ذات الحجم الكبير، بعد تفتيشها تبين أنها سجائر من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها دون الحيازة على فواتير وغير مقيدة بسجل تجاري والتي بلغ عددها 6050 علبة ، حيث تم حجزها وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص ضد صاحب هذه السلعة عن تهمة حيازة سلع بدون فوترة وممارسة نشاط تجاري