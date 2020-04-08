شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 770من اللحوم من مختلف الأنواع .

بعضها غير صالحة للاستهلاك البشري وأخرى كانت تنقل في ظروف غير مناسبة

شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 770من اللحوم .

في إطار المحافظة على الصحة العامة، تمكنت قوات الشرطة بأمن

ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من اللحوم من مختلف الأنواع (بيضاء

– حمراء – مفرومة) كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها والتي بلغت في مجموعها

770 كلغ .

الكمية تم حجزها بعد القيام المصلحة الولائية للأمن العمومي

بعمليات مراقبة رفقة عناصر المكتب البلدي لحفظ الصحة والتي شملت العديد

من المحلات التجارية المختصة في بيع اللحوم ( قصابات) على مستوى العديد

من نقاط مدينة سيدي بلعباس حيث تم حجز كميات متفاوتة من اللحوم بمختلف

أنواعها التي بلغت في مجموعها 770 كلغ منها 90 كلغ غير صالحة للاستهلاك

البشري تم إتلافها ، في حين تم حجز كمية أخرى من اللحوم البيضاء بلغت في

مجموعها 680 كلغ كانت محملة على متن مركبة لا تتوفر على شروط الحفظ،

النقل والنظافة وفي ظروف صحية غير مناسبة من شأنها إلحاق أضرار بصحة

المستهلك.

هذه العملية تدخل في إطار تشديد الرقابة على عمليات نقل وتسويق

اللحوم بمختلف أنواعها والمواد الغذائية السريعة التلف، التي تبشرها

مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.