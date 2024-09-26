شرطة سيدي بلعباس تحجز ما يقارب 01 كلغ من الكيف المعالج وتوقف مروجها

تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمرين من توقيف شخص في العقد الخامس من العمر، تورط في الحيازة على المخدرات قصد المتاجرة فيها ، العملية أسفرت عن حجز ما يقارب 01 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي قارب 135 مليون سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

القضية تعود إلى إستغلال أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لمعلومات مفادها وجود شخص بصدد نقل كمية من المخدرات قصد ترويجها جنوب ولاية سيدي بلعباس إنطلاقا من إحدى الولايات المجاورة، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيفه على متن مركبة نفعية وبحوزته ما يقارب 01 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام على متن هذه المركبة ، كما تم حجز مبلغ مالي قارب 135 مليون سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا .

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