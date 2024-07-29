mar. Juil 30th, 2024

شرطة سيدي بلعباس تحجز ما يقارب 1900 قرص مهلوس وتوقف مروجيها

1 jour ago Abbes.O

 تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية  تلاغ من توقيف شخصين  تورطا  في الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض البيع ، العملية أسفرت عن حجز  1890 قرص طبي ذات مؤثر عقلي  .

القضية تعود إلى إستغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية  بوسط  دائرة تلاغ ، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما وحجز كميات متفاوتة من المؤثرات العقلية بلغت في مجموعها 1890 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ  . 

           بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت إشراف السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ  تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .

Abbes.O

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