شرطة سيدي بلعباس تحجز ما يقارب 1900 قرص مهلوس وتوقف مروجيها

تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تلاغ من توقيف شخصين تورطا في الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض البيع ، العملية أسفرت عن حجز 1890 قرص طبي ذات مؤثر عقلي .

القضية تعود إلى إستغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية بوسط دائرة تلاغ ، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما وحجز كميات متفاوتة من المؤثرات العقلية بلغت في مجموعها 1890 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ .

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت إشراف السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .