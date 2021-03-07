شرطة سيدي بلعباس تحجز مواد إستهلاكية غير صالحة للإستهلاك البشر

كانت تصنع في ظروف غير صحية وموجهة للإستهلاك البشري شرطة سيدي بلعباس تحجز مواد إستهلاكية غير صالحة للإستهلاك البشريمواصلة لمهامها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية ممثلة في لحوم حمراء و مواد تستخدم في صناعة وتغليف النقانق وأحشاء الدجاج بلغت في مجموعها ما يقارب 30 كلغ بالإضافة إلى مواد تستخدم في صناعة الحلويات منتهية الصلاحية فاقت في مجموعها 02 قنطار منتهية الصلاحية، هذه المواد كانت تحفظ في ظروف صحية غير مناسبة من شأنها إلحاق أضرار بصحة المستهلك وموجهة لغرض الإستهلاك البشري قبل أن يتمحجزها من طرف قوات الشرطة .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابععشر لمعلومات تفيد بوجود شخص في العقد الخامس من العمر يمارس نشاط تجاري بدون القيد في السجل التجاري ممثلا في صناعة وتغليف النقانق وصناعة الحلويات التقليدية بدون رخصة لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية بعد التنقل إلى عين المكان تم ضبط لحوم حمراء وكمية منالنقانق غير صالحة للإستهلاك البشري قارب وزنها 30 كلغ، آلات طحن اللحم وآلات تعمير النقانق بالإضافة إلى مواد أولية تستعمل في صناعة الحلوياتمنها منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للإستهلاك البشري ناهيك عن مواد تستعمل في صناعة الحلويات بها فضلات القوارض والتي كانت موجهة لغرضالإستهلاك البشري بلغت في مجموعها أكثر من 200 كلغ، هذا كما تم ضبط حلويات تقليدية غير صالحة للإستهلاك البشري مع إنعدام شروط الحفظوالنظافة، حيث تم إتلاف كل هذه المواد الإستهلاكية من طرف الطبيب البيطري

وبحضور عناصر مديرية التجارة .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية ممارسةnأنشطة تجارية بدون القيد في السجل التجاري ، الحيازة على لحوم حمراء غيرصالحة للإستهلاك البشري صناعة أغلفة بلاستيكية غذائية بدون رخصة والحيازة على مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية وأخرى غير قابلة للإستهلاك البشري .