شرطة سيدي بلعباس تحجز مواد غذائية منتهية الصلاحية موجهة للإستهلاك البشري

مواصلة لمهامها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة من المواد غذائية ذات الإستهلاك الواسع منتهية الصلاحية ، هذه المواد كانت موجهة لغرض البيع بأحد المحلات التجارية ، حيث تم حجز 213 كلغ من الزبدة ، 93 كلغ من مادة الكاشير ، 120 علبة ياوورت ، ناهيك عن مواد غذائية أخرى ذات إستهلاك واسع كلها منتهية الصلاحية وموجهة لغرض المتاجرة فيها.

وحفاظا على صحة المواطنين تم الإسراع في عملية إتلاف هذه المواد الإستهلاكية مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر مع مواصلة عملية المراقبة التي تمت مضاعفتها منذ بداية الشهر الفضيل ، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز كميات من اللحوم بمختلف أنواعها فاسدة وموجهة لغرض الإستهلاك البشري .