15 décembre 2024

شرطة سيدي بلعباس تحجز 05 قناطير من الأسماك كانت موجهة للإستهلاك البشري

Abbes.O 15 décembre 2024
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شرطة سيدي بلعباس تحجز 05 قناطير من الأسماك كانت موجهة للإستهلاك البشري

         في إطار المجهودات المبذولة من طرف قوات الشرطة الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة ، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس مؤخرا من حجز 05  قناطير من الأسماك كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري قبل أن يتم إتلافها.

         هذه الكمية تم حجزها بعد قيام أفراد الشرطة بمجموعة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بعمليات مراقبة ، حيث أسفرت هذه العمليات عن حجز كميات معتبرة من الأسماك بلغت في مجموعها 500 كلغ بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري التابع للهيكل البلدي لحفظ الصحة تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري .

          في هذا السياق تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني للنفايات، في حين  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

          شرطة سيدي بلعباس تدعو جميع المواطنين إلى الإتصال عبر أرقامها الخضراء المتواجدة في الخدمة 24/24 سا قصد التبليغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية من شأنها المساس بالصحة العامة

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