شرطة سيدي بلعباس تحجز 1450 وحدة خمر.

في إطار مكافحة كل أشكال المتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة بالوسط الحضري وبفضل الإستغلال الأمثل للمعلومات ، تمكنت عناصر فرقة قمعالأجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها بـ 1450 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام كانت تنقل على متن مركبة وموجهة لغرض المتاجرة فيها بدون رخصة .

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة معلومات تفيد بقيام شخص في العقد الثالث من العمر بحيازة كمية معتبرة من المشروبات الكحولية وهو بصدد نقلها لغرض المتاجرة فيها بدون رخصة، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، بعد مراقبة دقيقة لتحركات المركبة المشتبه فيها تم توقيفها بمدينة سيدي بلعباس وعلى متنها 1450 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع ، حيث تبين أنها كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها بدون رخصة قبل أن يتم حجزها من طرف قوات الشرطة في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد السالف الذكر عن تهمة حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة المشروبات الكحولية قدم بموجبه أمام النيابة .