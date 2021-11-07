شرطة سيدي بلعباس تحجز 555 ختم مقلد

في إطار مساعي شرطة سيدي بلعباس لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط شبكة إجرا

مختصة في تزوير الوثائق وتقليد الأختام الشخصية والرسمية .

العملية جاءت بناءا على معلومات إستغلتها المصلحة الولائية للشرطة

القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس ، مفادها قيام أشخاص بتزوير الوثائق

وتقليد الأختام بالإضافة إلى النصب على المواطنين من خلال إيهامهم

بالحصول على سكنات مقابل تسليمهم وثائق مزورة عليها أختام مقلدة .

على إثر هذه المعطيات قامت المصلحة بتكثيف التحريات من خلال تحديد

هوية الكشتبه فيهم ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة الت

أفراد الشبكة عل متن مركبته يبلغ من العمر 39 سنة ، كان رفقثة شريكه

البالغ من العمر 60 سنة، بعد تفتيش المركبة تم حجز وثائق مزورة وأختام

مقلدة ، بعد التحقيق معهما أفصحا عن شريكهما الثالث البالغ من العمر 62

سنة الذي تم توقيفه في نفس اليوم .

بعد إخطار النيابة المحلية بالوقائع أمرت بفتح تحقيق ، حيث

تم بموجبه إستصدار أذونات تفتيش صادرة عن السيد وكيل الجمهوري لدى محكمة

سيدي بلعباس ، وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم أسفرت العملية عن حجز وثائق

مزورة ، وثائق أخرى معدة للتزوير بالإضافة إلى عدد كبير من الأختام

المقلدة بلغت 555 ختم خاص بمختلف الإدارات المحلية ، المحضرين القضائيين

، الموثقين، الجماعات المحلية وغيرها.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام

نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس .

العملية هذه جنبت وقوع عدة ضحايا في شراك هذه العصابة التي إختصت

في النصب والإحتيال على المواطنين الغلابى والفقراء الراغبين في الحصول

على أي نوع من الخدمات العمومية ، حيث كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من توقيف

الفاعلين في ظرف قياسي .