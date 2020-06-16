شرطة سيدي بلعباس تحجز 800 غرام من الكيف المعالج وتحجز 178 قرص مهلوس و حجز 1.42 غرام من المخدرات

….. شرطة سيدي بلعباس تحجز 800 غرام من الكيف المعالج وتوقف مروجيها.

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر بعد تورطهما في الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج) لغرض المتاجرة فيها ، حيث تم على إثر ذلك حجز 800 غرام من الكيف المعالج كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها قبل أن يتم حجزها بعد مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيهما، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر قدما بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهما الحبس .

……… وتحجز 178 قرص مهلوس وتوقف مروجيها .

في عملية ثانية تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) من حجز 178 قرص مهلوس كانت موجهة لغرض الترويج ، كما تم على إثرها توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر وحجز مبلغ مالي فاق 12 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم ، في حين تم ‘نجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها، قدما بموجبه أمام النيابة اين تم إيداعهما الحبس.

……… و حجز 1.42 غرام من المخدرات الصلبة .

في عملية أخرى تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر تورطا في الحيازة على المخدرات الصلبة (كوكايين) بلغ وزنها 1.42 غرام وكمية من المخدرات ، كما تم على إثر ذلك حجز مبلغ مالي فاق 70 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم ، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر قدما بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهما الحبس .