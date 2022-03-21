تم من خلالها غرس مئات الشجيرات

شرطة سيدي بلعباس تحيي اليوم العالمي للغابات

شاركت شرطة سيدي بلعباس في فعاليات إحياء اليوم العالمي للشجرة الموافق لـ 21 مارس من كل سنة، حيث تم غرس مئات الشجيرات على مستوى غابة صارنو ببلدية سيدي حمادوش بمشاركة واسعة من طرف السلطات المحلية، المدنية منها والعسكرية، بالإضافة إلى جمعيات ناشطة في مجال حماية البيئة.

العملية تخللتها تنظيم معارض بالصور لنشاطات مختلف المصالح المشاركة في هذه الحملة وهذا بهدف إطلاع المواطنين على الدور المنوط بها في حماية البيئة ومساهمة منها في الحفاظ على المحيط وتعزيز الثقافة البيئية بالإضافة إلى التعريف بنشاطات ومجهودات الأمن الوطني المبذولة في مجال حماية البيئة والمحيط.

تجدر الإشارة أن هذه المبادرات تُعد تقليدا دأبت شرطة سيدي بلعباس على تنظيمه سنويا، بمشاركة الفاعلين في مجال الحفاظ على البيئة، حيت تشمل العملية أيضا تنظيم حملات تشجير عبر عدة مناطق من تراب الولاية.