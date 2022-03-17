تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها الولاية

شرطة سيدي بلعباس تدعو مستعملي الطريق العام إلى الحيطة والحذر خلال مختلف تنقلاتهم

نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها ولاية سيدي بلعباس ، وما صاحبها من تدني الرؤية وإنعدامها في بعض الأحيان نظمت شرطة سيدي بلعباس حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق العمومي، تم من خلالها دعوتهم إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال مختلف تنقلاتهم.

حيث تم في هذا الإطار تقديم نصائح وإرشادات مرورية على غرار :

تقليل السرعة خلال القيادة أثناء فترة التقلبات الجوية مع الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات، وذلك في حالة الاضطرار للقيادة في هذه الظروف الجوية الصعبة.

الابتعاد عن مناطق الازدحام المروري في ظل الظروف الجوية الصعبة لأن ذلك يؤدي إلي زيادة الحوادث مع الالتزام بقواعد المرور المتبعة في تلك الظروف.

التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد، بالاضافة إلي التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، كما يجب الحذر من التنقل بين المسارات في الطرق وأيضا لابد من عدم استخدام الجوال أثناء القيادة، حتى لا يتشتت انتباه السائق عن الطريق.