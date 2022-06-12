شرطة سيدي بلعباس تسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين إمتحانات شهادة البكالوريا .

سطرت شرطة سيدي بلعباس مخططا أمنيا خاصا لتأمين مجريات إمتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي2021/2022 إبتداءا من 12/06/2022 وذلك بضمان كل الظروف المناسبة قصد مرافقة إنجاح هذا الموعد الدراسي الهام .

ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الموعد تم تسخير تعداد بشري هام فاق الـ 1050 شرطي من مختلف الرتب مهمتهم تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها مع ضمان إنسيابية حركة المرور أمام مراكز الإمتحانات والمرافقة اليومية لعملية نقل مواضيع الإمتحانات وأوراق الإجابة من مراكز الإجراء صوب مركز التجميع ومراكز التصحيح.

هذا كما سخرت شرطة سيدي بلعباس كل الإمكانيات من أجل ضمان سيولة الحركة المرورية بالقرب من مراكز الإمتحان مع منع التوقف العشوائي للمركبات والدراجات النارية بالقرب من هذه المراكز من أجل ضمان السير الحسن لهذه الإمتحانات التربوية.

شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين إلى المساهمة في السير الحسن لهذه الإمتحانات وتدعوهم إلى تفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام المؤسسات التربوية من أجل تسهيل حركة المرور حتى يتسنى للممتحنين إجتياز إمتحاناتهم في أحسن الظروف