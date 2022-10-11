شرطة سيدي بلعباس تضرب بيد من حديد

حجز أكثر من 05 قناطير من اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري

مواصلة لمجهوداتها الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 05 قناطير من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت موجهة لغرض البيع وموجهة للإستهلاك البشري ، العملية تم على إثرها توقيف 03 أشخاص أعمارهم بين 35 و 61 سنة ضبطت بحوزتهم هذه الكمية .

العملية تمت بعد إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الثامن لمعلومات مفادها وجود شاحنة صغيرة الحجم محملة بكمية معتبرة من اللحوم الحمراء مشتبه في أمرها، ليتم وضع خطة محكمة قصد الكشف عن ملابسات هذه القضية ، حيث مكنت التحريات من توقيف المركبة على مستوى أحد الحواجز الأمنية ، بعد تفتيشها ضبط بداخلها 450 كلغ من اللحوم الحمراء بدون عظام دون تقديم ناقلها لشهادة طبية بيطرية سارية المفعول، بعد معاينتها وفحصها من طرف المفتش البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية تبين أنها لحم حمير ، التحقيقات مكنت من توقيف صاحب قصابة كان بصدد إستلام هذه الكمية ، بعد تفتيش محله ضبط بداخله 65 كلغ من اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري حيث تم إتلاف هذه اللحوم على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بسيدي بلعباس .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية حيازة ونقل لحوم حمراء فاسدة قصد البيع وموجهة للإستهلاك البشري مع الإضرار بالصحة العامة