شرطة سيدي بلعباس تضع حدا لنشاط  ورشة لتصنيع الحلويات التقليدية بطريقة غير شرعية وتحجز أكثر من 93 كلغ من مادة الزلابية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط صاحب ورشة مختص في صناعة الحلويات التقليدية (الزلابية) بطريقة غير شرعية مع عدم القيد في السجل التجاري مما يشكل مخالفة لمطابقة المنتوجات وغياب أدنى شروط النظافة ومخالفة قرار غلق المحلات التجارية المختصة في صنع الحلويات التقليدية الصادر عن السلطات .

حيثيات القضية تعود على إستغلال قوات الشرطة بأمن الدائرة مقر لمعلومات مفادها وجود ورشة لصناعة الحلويات التقليدية بطريقة غير قانونية، ليتم فتح تحقيق للوقوف على حيثيات هذه القضية على مستوى الأمن الحضري الرابع عشر، وبعد التنقل إلى عين المكان تم ضبط ورشة لصناعة الحلويات التقليدية بطريقة غير قانونية إعتبارا أنه لا يحوز على سجل تجاري، وفي ظروف صحية غير مناسبة تنعدم فيها أدنى شروط النظافة ، حيث تم حجز معدات وأدوات بالإضافة إلى مواد أولية تستعمل في صناعة الحلويات التقليدية ناهيك عن حجز وإتلاف أكثر من 93 كلغ من مادة الزلابية بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد السالف الذكر عن تورطه في هذه القضية .

هذه العملية تدخل في إطار الحفاظ على الصحة العامة خاصة في هذه المرحلة التي تتميز بتفشي وباء كورونا، كما تدعو مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس جميع المواطنين إلى التواصل معها عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي والأرقام الخضراء المتواجدة في الخدمة على مدار الساعة من أجل التبليغ عن مثل هذه الممارسات الغير قانونية الماسة بالصحة العامة.