شرطة سيدي بلعباس تعرض حصيلة نشاطات مصالحها

أشرف السيد/ رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس على تنظيم ندوة صحفية تم من خلالها عرض حصيلة نشاطات مصالح أمن الولاية خلال سنة 2020 وتلك المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المنصرمة، كما تم التطرق إلى أهم القضايا التي عالجتها مصالح أمن الولاية خلال سنة 2020 ونشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي المتضمنة إحصائيات حول عدد حوادث المرور والمخالفات المسجلة مع التطرق إلى مجهودات مصالح الشرطة لغرس ثقافة السلامة المرورية والتقيد بقانون المرور.

تواصلت الندوة بعرض إحصائيات حول مجهودات مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ، كمية المخدرات المحجوزة ، ومساعي قوات الشرطة لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم على غرار عمليات الشرطة المنظمة من حين إلى أخر ، هذا كما تم عرض مجهودات الشرطة في مجال التطبيق الصارم لكل المراسيم والتنظيمات المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19

كما تم في نفس الإطار تثمين دور الرقم الأخضر 48-15 وكافة الدعائم الإتصالية التي لعبت دورا هاما في تقريب الشرطة من المواطن للتبليغ عن الجرائم أو الإدلاء بأي إنشغال أمني وفي الأخير تم عرض نماذج عن مساعي مصالح الشرطة لتفعيل النشاط الجواري المبني على أساس مقاربة جوارية بين الشرطة والمواطن.