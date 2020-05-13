شرطة سيدي بلعباس تفكك جمعية أشرار تورطت في سرقة بطاريات الأعمدة الكهربائية للطاقة الشمسية.

شرطة سيدي بلعباس تفكك جمعية أشرار تورطت في سرقة بطاريات الأعمدة الكهربائية للطاقة الشمس

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر القبض على شخصين في العقد الثاني من العمر بعد تورطهم في سرقة بطاريات الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية للطاقة الشمسية بإستحضار عربة جر بحيوان مع التخريب العمدي لملك الدولة قوات الشرطة تمكنت على إثر ذلك من إسترجاع 08 بطاريات ، كما تم إنجاز ملف قضائي ضدهم سيتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات تفيد بتعرض عدة أعمدة كهربائية للطاقة الشمسية للتخريب ، حيث إستولى الفاعلين على البطاريات المتواجدة بها، حيث تم فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية ، وبعد وضع خطة محكمة للإطاحة بالمتورطين تم ذلك ، حيث تم توقيف شخصين يقومان بتخريب الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية للطاقة الشمسية في حالة تلبس مع إستعمال عربتي جر بواسطة حيوانات (حمير) ، حيث تم إسترجاع 08 بطاريات ، كما تم حجز أغراض تستعمل في قطع وتخريب هذه الأعمدة .

المصلحة أنجزت ملفا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة تكوين جمعية أشرار ، السرقة في حالة تلبس مع إستحضار عربة الجر والتخريب العمدي لملك الغير سيتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة .