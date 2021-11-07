شرطة سيدي بلعباس تفكك شبكة مختصة في إجهاض الفتيات .

ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس القبض على 05

أشخاص بينهم 03 نساء تورطو في قضية الإجهاض والمشاركة مع تعريض

حياة فتاة لم تبلغ سن 18 سنة للخطر .

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة حماية الأشخاص

الهشة لمعلومات تفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 18 سنة إلى الإجهاض بعد

حملها بطريقة غير شرعية من طرف أحد الأشخاص ، بناءا على ذلك تم تكثيف

التحريات من أجل الكشف عن ملابسات القضية .

التحقيقات التي باشرتها المصلحة مكنت من الوصول إلى المشتبه فيهم

البالغ عددهم 05 أشخاص أعمارهم بين 24 و 61 سنة، الذين تم توقيفهم

تباعا، حيث تبين أن الفتاة كانت تربطها علاقة بصديقها التي حملت منه بطريقة

غير شرعية بعد أن قام بتحويلها إلى أحد المساكن وقام بإغتصابها، ليقوم فيما

بعد بإجبارها على الإجهاض بمساعدة 04 أشخاص بينهم 03 نساء .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة

عن تهمة إبعاد طفلة لم تبلغ سن 18 سنة مع التحريض على الفسق وفساد

الأخلاق متبوع بالإجهاض والمشاركة وتعريض حياتها للخطر، أين تم إيداعهم

الحبس