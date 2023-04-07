تورطوا في جناية المتاجرة في الأسلحة بدون رخصة

شرطة سيدي بلعباس تفكك مجموعة إجرامية خطيرة

تمكنت فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية سيدي بلعباس من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 04 أشخاص تورطوا في جناية المتاجرة بدون رخصة في الأسلحة المنتمية للصنف الرابع، صناعة بدون رخصة للأسلحة وذخيرة من الصنف الخامس المتاجرة بدون رخصة للأسلحة وذخيرة من الصنف الخامس.

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود شخص يحوز على سلاح ناري من الصنف الخامس، ليتم وضع خطة أمنية محكمة قصد الوقوف على حيثيات وملابسات هذه القضية.

الإستغلال الأمثل للمعلومة مكن من الوصول إلى المشتبه الذي ضبط بحوزته سلاح ناري من الصنف الخامس، كما أسفرت التحقيقات عن توقيف بقية شركائه البالغ عددهم 03 أشخاص بعد ترصد دقيق لتحركاتهم، وبعد عملية تفتيش لمساكنهم ضبط بأحدها على 20 كبسولة خاصة بخراطيش بنادق الصيد وقطع فلين بالإضافة إلى مكيال صغير الحجم يستعمل في كيل البارود .

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة .