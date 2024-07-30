شرطة سيدي بلعباس تكثف من حملات المراقبة حجز أكثر من 05 قناطير من اللحوم

واصلة لمجهوداتها الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر جويلية من حجز أكثر من 05 قناطير من المواد الإستهلاكية غير صالحة للإستهلاك البشري موجهة لغرض البيع والإستهلاك البشري .

العملية تمت بعد قيام أفراد شرطة العامة بعمليات مراقبة حيث تم على إثر ذلك حجز كميات معتبرة من اللحوم من مختلف الأنواع (بيضاء – حمراء- أحشاء الدجاج ، أحشاء البقر – لحم مفروم …) بلغت في مجموعها 511 كلغ من اللحوم.

بعد معاينة هذه المواد الإستهلاكية تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، تم إتلافها بالتنسيق مع أفراد مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس والحضور الدائم للطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين البالغ عددهم 17 أشخاص .