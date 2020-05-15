شرطة سيدي بلعباس تواصل تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين للحجر الصحي

توقيف 862 شخصا وحجز 222 مركبة و 26 دراجة نارية منذ بداية الشهر الفضيل.

واصلت مصالح شرطة سيدي بلعباس في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد ، فبالتزامن مع إنتهاج الأسلوب التحسيسي والتوعوي ، باشرت قوات الشرطة في فرض القانون والتطبيق الصارم لكل التعليمات الناصىة على ردع المخالفين لتدابير الحجر الصحي الجزئي خاصة خلال شهر رمضان .

شرطة سيدي بلعباس تمكنت مند بداية الشهر الفضيل من توقيف 862 شخصا تم إنجاز إجراءات قضائية ضدهم ناهيك عن وضع 222 مركبة و 26 دراجة نارية بالمحشر خالفو كلهم تدابير الحجر الصحي ولم يتقيدو بالتدابير الوقائية التي تفرض حضر التجوال إبتداءا من الساعة السابعة مساءا إلى السابعة صباحا.

قبل ذلك لم تتوقف شرطة سيدي بلعباس أبدا من تنظيم الحملات التحسيسية و التوعوية المتواصلة حيث لا تزال قائمة على مستوى نقاط البيع والمحلات التجارية المرخص لهم بفتح محلاتهم أين يتم دعوتهم إلى ضرورة إحترام التباعد الجسدي ، تعقيم المحلات ومواضع التلامس مع المحافظة على التهوية بداخل المحلات التجارية ، إرتداء الأقنعة الواقية بالنسبة للباعة، العمال والزبائن ، دعوتهم إلى وضع مواد مطهرة عند مداخل المحلات التجارية مع ضرورة تعقيم الأيدي كلما تطلب الأمر ذلك، كما تم دعوتهم إلى إحترام مسافة الوقاية وتنظيم الطوابير ، أما محلات الحلاقة فقد فتم دعوتهم إلى التطهير بإستمرار مع تعقيم أدوات العمل بإستمرار .