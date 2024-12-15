ينشطون في إطار شبكة إجرامية دولية منظمة. شرطة سيدي بلعباس توقف ستة (06) مغاربة وتحجز 40 كلغ من الكيف المعالج.

مواصلةً للجهود المبذولة من طرف المصالح العملياتية للأمن الوطني للتصدي للجريمة المنظمة، تمكنت المصالح المتخصصة للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس، بحـر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وتوقيف ستة (06) أشخاص من عناصرها يحملون الجنسية المغربية، تنشط في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات

العملية نفذت بعد عمل إستعلاماتي وميداني معمق، مكن المحققين من الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة، المرتبط بالإتجار والتهريب الدولي للمخدرات وامتداده إلى الشروع في التدبير لتهريب المهاجرين، ليتم توقيف عناصرها الستة (06) من الجنسية المغربية، مع ضبط 40 كلغ من الكيف المعالج كانت بصدد الشحن على متن مركبة سياحية.

كما مكنت العملية أيضا من ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران، عن جناية تكوين شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات، و جناية التحضير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية

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