شرطة سيدي بلعباس توقف شخصين تورطا في سرقة المركبات وتفكيكها .

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط شخصين في العقد الثالث من العمر تورطا في سرقة عدة مركبات وتفكيكها وبيع قطع غيارها في إحدى الولايات المجاورة قبل أن يتم توقيفهما وتقديمهما أمام النيابة .

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها تعرض عدة مركبات إلى السرقة والتي طالت على وجه الخصوص مركبات من النوع القديم ، ليتم فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات هذه القضية.

بعد وضع خطة محكمة من طرف المحققون تمكن أفراد الشرطة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما الذي تم توقيفه بصدد محاولة سرقة مركبة من نوع إكسبراس التحقيقات كشفت أن المشتبه فيه كان يقوم بسرقة هذه المركبات وبيعها لشخص ينحدر من إحدى الولايات المجاورة ، ليقوم هذا الأخير بتفكيكها وبيع قطع غيارها ، ليتم توقيفه هو الآخر .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة .