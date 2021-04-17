بعد أيام قليلة من حجز 2640 قرص مهلوس وحجز 144 مليون سنتيم شرطة سيدي بلعباس توقف شخصين وتحجز أكثر من 2 كلغ من الكيف المعالج ومركبة

ألقت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاي سيدي بلعباس القبض على شخصين في العقدين الثالث والخامس من العمر تورطافي الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها، العملية تم على إثرها حجز

أكثر من 2.3 كلغ من الكيف المعالج كانت موجهة لغرض الترويج ومبلغ مالي قدره 164 مليون سنتيم يعتبر كعائدات من ترويج المخدرات ، بالإضافة إلىمركبة سياحية من نوع Dacia Duster بعد إستيفاء جميع الإجراءات

القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن قضية الحيازة على المخدرات قصد المتاجرة فيها قدما بموجبه أمام النيابة .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمامالنيابة المختصة عن قضية الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها.