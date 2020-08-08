 ضبط بروتكول الدخول الجامعي في ظل وباء كوفيد 19.

إجتمعت أمس اللجنة المحلية لتسيير السنة الجامعية 2019- 2020 والدخول الجامعي 2020 . التي تم تنصيبها يوم 29 جويلية الماضي ، من أجل ضبط البروتكول الخاص بإستقبال الطلبة لإستكمال الدراسة للسنة الجامعية الماضية التي توقفت بسبب وباء كوفيد 19 ، وكذا التحضير للدخول الجامعي 2020-2021 .

وأوضح مدير الجامعة الذي يترأس اللجنة أن كل الترتيبات تم إتخاذها من أجل إستئناف الدراسة بالجامعة في ظروف وقائية وصحية لتفادي خطر الوباء على أبنائنا الطلبة سواء على مستوى كليات الجامعة وكذلك الإقامات الجامعية .

كما أوضح مدير الجامعة أنه سيتم إقتناء كل المعدات والمواد الضرورية لتعقيم كل المرافق التي ستستقبل الطلبة ، بداية من يوم 23 أوت الجاري ووقايتهم من خطر الإصابة بالوباء . وأوضح بها الخصوص أن عدة لقاءات تم تنظيمها مع عمداء الكليات ومديري الخدمات الجامعية من أجل المتابعة المستمرة والحرص على إحترام الإجراءات المتخذة في إطار البروتكول المذكور .

ويذكر أنه تم تخصيص فضاءات صحية يشرف عليها أطباء من الجامعة والخدمات الجامعية لفحص الحالات المشبوهة بين الطلبة كإجرء وقائي ، قبل التكفل بها من قبل الجهات الصحية المختصة بالولاية إذا كانت هناك حالات تحتاج لذلك .

ونشير أن ممثلي الطلبة الاعضاء باللجنة رحبوا بكل الإجراءات المتخذة لإستقبال زملائهم . وهذا بعد تقديم إقتراحاتهم في إطار البروتكول المذكور.

بهيليل عبد الرزاق

عضو اللجنة المكلف بالإعلام